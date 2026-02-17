Размер шрифта
В Запорожской области мирная жительница погибла в результате обстрела ВСУ

Балицкий: в Запорожской области женщина погибла из-за атаки ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские войска нанесли удар по селу Водяное в Запорожской области, в результате атаки погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате очередного варварского обстрела со стороны ВСУ по селу Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа погибла мирная жительница», — рассказал он.

По словам Балицкого, женщина 1985 года рождения находилась во дворе собственного дома, когда снаряд ВСУ оборвал ее жизнь.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и уточнил, что им окажут необходимую помощь.

15 февраля самую мощную и массированную атаку за все время СВО зафиксировали в Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни по одному региону России. В результате удара повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, часть Брянска и пять районов области временно остались без тепла и света. Что стоит за атакой ВСУ и как регион справился с налетом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автомобилю пострадали два человека.
 
