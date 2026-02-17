Размер шрифта
В США арестовали актера Шайа Лабафа

TMZ: актера Шайа Лабаф арестовали за драку в Новом Орлеане
Armando Gallo/Global Look Press

Голливудский актер Шайа Лабаф был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. Об этом пишет портал TMZ.

«Шайа Лабаф пережил неприятный инцидент ... в Новом Орлеане: он ввязался в драку, в результате которой на место происшествия прибыли парамедики... Согласно судебным документам, он был арестован и ему предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений», — сказано в материале.

Как рассказал журналистам очевидец, актера вывели из заведения сотрудники, после чего на улице завязалась драка. В результате на место прибыла скорая помощь.

До этого Лабаф рассказал, как два года ночевал в Центральном парке в Нью-Йорке и спал вместе с лошадями. Артист пошел на этот эксперимент при работе над бродвейской пьесой «Сироты», играть в которой он в конечном итоге не стал. По словам Лабафа, это происходило в районе 2013 года. Ночевку он устраивал в «бассейне», служившем конюшней. Лабаф также сказал, что отсутствие духовной жизни сделало его «плохим парнем», а принятие католицизма и жизнь в монастыре изменили его жизнь в лучшую сторону.

Ранее Кристен Стюарт рассказала, что до сих пор не может пережить съемки в роли принцессы Дианы.
 
