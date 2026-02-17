Размер шрифта
Тодоренко впервые за семь сезонов не появилась в кресле жюри «Маски»

Телеведущая Регина Тодоренко не появилась на съемках в шоу «Маска»
sovereign_atelier/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко не появилась на съемках второго эпизода нового сезона шоу «Маска». Об этом сообщает Life.

По данным издания, из-за отсутствия Тодоренко в кресле жюри «Маски» поклонники предположили, что артистка ушла из шоу или ее отменили. Телеведущая снималась в проекте семь сезонов подряд.

Пиар-менеджер Тодоренко Нина Пономарева опровергла, что знаменитость больше не снимается в «Маске». Она уверила, что блогерша появится в следующем выпуске.

«Она также остаётся в жюри шоу «Маски». Сейчас она снимается в другом шоу, поэтому она была вынуждена пропустить несколько выпусков», — объяснила пиар-менеджер телеведущей.

В феврале Тодоренко оказалась в центре скандала. На съемках «Шоу Воли» она рассказала, как отравила человека.

По словам Тодоренко, она была уверена, что все болезни исходят из психосоматики. Поэтому блогерша решила незаметно добавить мед в чай человеку, которой ей рассказал о своей аллергии. Мужчина предупреждал, что мед для него крайне опасен, но знаменитость ему не поверила. В итоге у аллергика развился отек Квинке.

Telegram-канал «НЕБОЖЕНА» обратил внимание, что подобное отравление могло привести к кончине человека.

Ранее Малиновская назвала «идиоткой» Тодоренко, накормившую аллергика медом.
 
