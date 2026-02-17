В Иране выразили готовность приостановить обогащение урана

Власти Ирана выразили готовность поставить на паузу обогащение урана, а также вывезти часть его запасов за рубеж. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, иранские чиновники в беседах с региональными партнерами дали понять, что готовы отказаться от обогащения урана на срок до трех лет. Кроме того, в Тегеране допустили возможность передачи части своих запасов обогащенного урана «третьей стороне, такой как Россия».

16 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с главами ведущих еврейских организаций США в Иерусалиме призвал лишить Иран любой возможности обогащать уран.

14 февраля портал Axios со ссылкой на американских чиновников писал, что Соединенные Штаты Америки планируют достичь сделки с Ираном с помощью усиления давления на иранскую нефть.

Ранее Трамп назвал смену власти в Иране лучшим исходом для США.