Общество

«Самолет» передал покупателям более 2700 квартир с начала года

Клиенты «Самолета» получили 2774 ключей от квартир в 2026 году
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Девелопер «Самолет» с начала 2026 года передал покупателям 2774 квартиры в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний.

Кроме жилья, клиентам передали 1145 нежилых помещений — кладовок, машино-мест и коммерческих площадей.

В 2025 году девелопер передал собственникам по всей стране 31 108 квартир. Ключи от новых квартир вручались в 28 жилых комплексах. При этом 23 из них расположены в Московском регионе, 5 — в других городах присутствия компании.

«Самолет» — один из ведущих девелоперов, строящих массовое жилье по всей стране. И сейчас, когда мы наблюдаем на рынке действительно сложные условия: высокие процентные ставки, отмену большинства льготных ипотечных программ, увеличение затрат на стройматериалы и технику, компания возводит жилые комплексы с собственной социальной и коммерческой инфраструктурой и передает покупателям квартиры», — отметила основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

По ее мнению, такой осознанный подход к выполнению своих обязательств демонстрирует высокую степень зрелости компании, что делает ее одним из стабильных игроков на рынке.

Отмечается, что компания сохраняет высокие темпы ввода жилья. Так, согласно данным ДОМ.РФ, в январе 2026 года «Самолет» стал лидером среди российских застройщиков по вводу многоквартирных домов в эксплуатацию.
 
