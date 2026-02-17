Сообщения о «кричащем» у РКН Миронове оказались фейком

Появившаяся в сети видеозапись, на которой рядом с офисом Роскомнадзора (РКН) в Москве видна колонка, из которой доносится речь лидера партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея Миронова, критикующего замедление мессенджера Telegram в РФ, оказалась недостоверной. Об этом свидетельствуют имеющиеся у «Газеты.Ru» данные.

Сам депутат в беседе с изданием «Подъем» заявил, что не имеет отношения к появившемуся в сети видео. По его словам, реакция общества на замедление мессенджера Telegram «была столь дружной и мощной, что в каких-то уличных акциях нет смысла».

«Тем более я обращался конкретно к тем, кто принимал эти решения, — и мою позицию, и мнение людей они услышали и выводы сделали. Я в этом не сомневаюсь», — добавил парламентарий.

Миронов также напомнил, что запись голоса без согласия человека является правонарушением.

11 февраля в Госдуме вспыхнули споры из-за замедления Telegram. Депутат Сергей Миронов назвал ответственных за блокировки «идиотами» и призвал их отправиться на СВО, а коммунисты тем временем предложили официально потребовать от Минцифры и РКН объяснений, действительно ли сервис блокируют и на каких основаниях. Инициативу в Думе не поддержали — за нее проголосовали лишь 77 депутатов. В профильном комитете заявили, что мессенджер «намеренно не выполняет законы РФ».

Ранее в РКН прокомментировали заявление о тотальной блокировке Telegram с 1 апреля.