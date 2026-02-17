Словакия и Венгрия попросили Хорватию пропустить нефть из России

Словакия из-за приостановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу «Адрия». Об этом сообщает телеканал ТА-3.

Заявление Братислава сделала совместно с Будапештом, который также перестал получать нефть по «Дружбе». Документ был подписан министром экономики Словакии Денисом Саковым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

По мнению словацкого министра, поставки по «Дружбе» должны быть восстановлены в ближайшие дни.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения поставок российской нефти в Венгрию транзитом через Хорватию обсуждается на корпоративном уровне.

13 февраля Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Он охарактеризовал такие действия Киева как грубое вмешательство в выборы и заявил, что даже если Украина не позволит возобновить поставки нефти по трубопроводу, то правительство в любом случае гарантирует безопасность энергоснабжения для всех потребителей.

