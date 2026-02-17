На Украине назвали условие для проведения выборов

Обязательным условием для проведения выборов на Украине являются 60 дней полной тишины. Об это заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает Life.ru.

Он отметил, что однодневного перемирия будет мало.

«Выборы — от начала избирательного процесса до подсчета — должны проходить в тишине», — подчеркнул Корниенко.

15 февраля глава Европейского парламента Роберта Метсола раскритиковала идею о проведении выборов на Украине во время конфликта с Россией.

14 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о недовольстве Зеленского публикациями в СМИ о выборах.