Хиллари Клинтон рассказала об отношениях ее мужа и Эпштейна

Хиллари Клинтон: Билл не был близок с Эпштейном

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что ее муж Билл Клинтон не был близким другом американского финансиста Джеффри Эпштейном. Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Он (Билл Клинтон. – прим. ред.) не был ему близок. Он несколько раз воспользовался самолетом Эпштейна, чтобы посещать благотворительные проекты, и это было за много лет до того, как Эпштейна признали виновным», — рассказала она.

Клинтон подчеркнула, что в «файлах Эпштейна» упоминаются «тысячи людей, в том числе очень известных», но сам факт их упоминания не является доказательством вины в чем-либо.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

