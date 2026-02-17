В Саратове прорыв трубы оставил без воды почти 600 домов

В Саратове из-за коммунальной аварии без водоснабжения остались 593 дома

В Саратове из-за коммунальной аварии без водоснабжения остался 21 дом разной этажности и 572 частных жилых домовладения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в затронутых инцидентом домах проживают свыше девяти тысяч жителей.

«В настоящее время сотрудники МУПП «Саратовводоканал» выполняют комплекс мероприятий по ликвидации аварийной ситуации: определено место повреждения, ведется разработка котлована для непосредственного проведения ремонтных работ», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, было обеспечено проведение интернет-провайдерами работ по устранению обледенения проводов.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Волжского района города взяла на контроль ход устранения коммунального инцидента, отметили в пресс-службе.

8 февраля более 15 тыс. потребителей во Владивостоке столкнулись с аварийным отключением водоснабжения. По данным прокуратуры Приморского края, без воды остались дома на пяти улицах. Среди них — Уральская, Постышева, Иртышская, Гамарника и Южно-Уральская. В ведомстве уточнили, что жителям домов организовали подвоз питьевой воды.

Ранее в Перми сотни домов остались без водоснабжения.