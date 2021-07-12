Акции Virgin Galactic рухнули после полета Брэнсона в космос

На открытии торгов на московской бирже в понедельник, 12 июля, акции компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic выросли с $49 до $57, следует из данных площадки.

В течение дня акции опускались на 5-7% и торговались на уровне $50-53.

Однако после открытия 12 июля американских биржевых торгов акции рухнули еще на 18% по состоянию на 18.30 мск. За весь день торгов акции в итоге упали на 11,5%, до $43,2.

Это произошло на следующий день после того, как Брэнсон провел успешный полет корабля компании в космос, объявив затем о намерении выпустить дополнительные акции.

В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.

Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic — пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес, которая руководила ходом полета.