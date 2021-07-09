Власти рассказали, когда российская экономика вернется на «допандемийный» уровень

Минэкономразвития России ожидает, что экономика страны вернется на докризисный уровень уже в июле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Министерство направило 8 июля в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

«Мы понимаем, что старые сценарные условия у нас формировались в марте на основе данных за январь-февраль, и сейчас у нас на руках данные марта-мая, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий», — сказал представитель ведомства.

По его словам, ВВП страны в мае оказалось на 0,3% ниже допандемийного уровня четвертого квартала 2019 года.

«Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце», — отметили в Минэкономразвития.

В министерстве добавили, что потенциал восстановления российской экономики еще не исчерпан, о чем, среди прочего, свидетельствует позитивная динамика инвестиций в основной капитал (рост на 2% в годовом выражении в первом квартале 2021 года).

Ранее в МВФ заявили, что в ближайшие два года темпы роста ВВП России будут выше докризисных.