Исследование показало, кто в российских семьях зарабатывает больше

Почти половина российских мужчин зарабатывает заметно больше своих жен, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

«Что касается заработка, то, по словам 46% участников опроса, в их семьях уровень дохода между супругами отличается более чем на треть. Примерно одинаково с мужем/женой зарабатывают 38% респондентов», — сообщили авторы исследования.

По данным банковских аналитиков, больше половины участников опроса (52%) не имеют семейных накоплений на «черный день». Общий для семьи финансовый резерв есть у 40% опрошенных, а 7,4% россиян отделяют собственные накопления от накоплений супругов.

Исследование проводилось в прошлом месяце, в нем участвовало около тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 из всех регионов страны.

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