Аналитик рассказал, когда нужно продавать доллары

Главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян рассказал, что продавать доллар следует тогда, когда взамен покупается резервная валюта. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Пандемия, несмотря на третью волну, уже глубоко в рынке, поэтому дальнейшие улучшения будут только подогревать рост развивающихся экономик», — сказал он.

Экономист также призвал не заниматься валютными спекуляциями, потому что номинальный курс валюты не привязан ни к одному фундаментальному фактору. Эксперт отметил, что сбережения в долларах и евро — один из самых надежных способов сохранить средства.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о том, как можно обогнать инфляцию. По словам специалиста, для того, чтобы защитить сбережения от инфляции, их следует хранить в разных валютах.