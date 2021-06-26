Власти Сальвадора раздадут жителям биткоины просто так
Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил криптовалюту на сумму 30 долларов любому гражданину страны, который подпишется на созданный правительством цифровой кошелек. Об этом сообщает Bloomberg.
Государственный биткойн-кошелек получил название Chivo, что в Сальвадоре на сленге означает «круто». По его словам, средства будут переведены на счет любого гражданина, который загрузит его и зарегистрируется в качестве пользователя со своим номером телефона и идентификационным номером.
Ранее сообщалось, что Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство, криптовалюту начнут использовать наряду с американским долларом. Тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком. Криптовалютой, в частности, могут быть оплачены все налоги.
Также отмечалось, что легализация биткоина в качестве платежного средства в Сальвадоре может привести к новым рискам в финансовой сфере страны. Новый закон о легализации биткоина, принятый в Сальвадоре, кроме рисков усложнения финансового регулирования, может привести к дополнительным осложнениям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.