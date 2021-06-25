Тарифы на ЖКУ вырастут на 3,3%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут с 1 июля, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

По прогнозу социально-экономического развития страны, в текущем году средний размер индексации тарифов не должен превысить 4%. При этом фактически они вырастут на 3,3%, рассказали в ФАС.

Такое повышение соответствует принципу «инфляция минус», по которому индексация тарифов не может превышать величину инфляции.

«Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», – заявили в ведомстве.

Уровень индексации тарифов в каждом регионе разный, однако он не должен быть выше предельного индекса для субъекта.

Ранее министерство экономического развития России определило предел роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в период с 2022 по 2024 год.