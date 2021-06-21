В Москве начали активнее скупать элитное жилье

В Москве с начала 2021 года потратили 85 млрд рублей на покупку элитного жилья, что на 105% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного агентства недвижимости Savills.

«За последние пять месяцев в Москве было приобретено элитной недвижимости на сумму более 85 млрд рублей, тем самым была преодолена отметка в более чем $1 млрд», — рассказали в компании.

Основная часть продаж пришлась на новостройки — 60%, или 50,9 млрд рублей.

За год цены на первичном рынке недвижимости выросли на 8%, а на вторичном — на 10%. Средняя стоимость элитного жилья в новых домах составила 881 тыс. рублей за квадратный метр, а готовой квартиры — 764 тыс. рублей за «квадрат». В целом средняя стоимость таких квартир составляет 129,6 млн рублей и 150 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в следующем году могут подешеветь квартиры в новостройках.