«Победа» возобновляет рейсы из Москвы в Анталью

Бюджетная авиакомпания «Победа» с 1 июля возобновляет рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Рейсы из московского аэропорта Внуково будут осуществляться в два аэропорта Антальи — Анталью и Газипашу. Продажа билетов стартовала 20 июня.

Ранее стало известно, что авиационное сообщение между Россией и Турцией будет возобновлено 22 июня. Оно было ограничено в течение более чем двух месяцев по решению российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того с 28 июня Россия возобновляет авиасообщение еще с семью странами: Италией, Кипром, Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией и Ирландией. Также будет восстановлено воздушное сообщение с США, но с ограничением количества рейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».