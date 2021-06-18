Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В 10.07 мск курс евро составлял 85,95 рубля, что на 0,23% меньше, чем на закрытии предыдущей сессии.

В свою очередь, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 8 копеек, до 72,24 рубля (10.14 мск).

Рубль перешел к росту после встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена, которая прошла 16 июня в Женеве.