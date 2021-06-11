Постпред РФ рассказал о кознях Запада против «Северного потока — 2»

Запад, вероятно, строит козни российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, пишет РИА «Новости».

«Могут, и, более того, я буду удивлен, если этого не произойдёт», — ответил Чижов на вопрос, может ли Запад все еще строить козни проекту.

По его словам, многие недовольны скорым окончанием строительства.

«Они живут в разных городах – кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то – в Варшаве, кто-то – в городе-герое Киеве», — сказал постпред.

До этого стало известно, что морская часть первой нитки российского газопровода «Северный поток – 2» технически завершена, секции газопровода соединены между собой.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.