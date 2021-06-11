Глава «Нафтогаза» увидел в «Северном потоке — 2» угрозу прозападной ориентации стран

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко выразил опасение в связи с тем, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» может отрицательно сказаться на прозападной ориентации многих стран Восточной Европы, включая Украину. Соответствующее мнение он выразил в интервью агентству Bloomberg.

По мнению руководителя «Нафтогаза», завершение проекта «будет означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». По его словам, это также «повышает риск полномасштабной войны».

«Худшее развитие событий — это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП. Худшее развитие событий — это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», — посетовал глава «Нафтогаза».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2».