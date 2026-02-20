СМИ назвали необычную общую цель России и Украины на переговорах

WSJ: Россия и Украина на переговорах сошлись в общей цели не разозлить Трампа

На переговорах об урегулировании конфликта Россия и Украина сошлись в одной общей цели избежать недовольства президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, стороны стараются сделать все для того, чтобы избежать впечатления, будто бы одна из них является препятствием к мирному урегулированию.

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что три раунда трехсторонних переговоров в этом году, два в Абу-Даби и один в Женеве, свелись к представлению, призванному убедить президента США в том, что Украина не является проблемой», — говорится в тексте.

По оценке WSJ, и Москва, и Киев считают, что непредсказуемое поведение Дональда Трампа может навредить каждой из сторон. В частности, Украина все еще получает от США необходимые разведданные, а также оружие, поступающее на деньги Европы. В отношении России, в свою очередь, Трамп может ввести новые санкции, которые сократят доходы от продажи энергоресурсов, отмечает газета.

18 февраля в Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прошедшие переговоры в Женеве назвали «не такими уж хорошими».