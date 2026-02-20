«Покажите игуан»: телеведущая стала мемом после пьяного репортажа на Олимпиаде

Ведущая новостей спорта из Австралии Даника Мэйсон появилась в эфире телеканала Nine, посвященном Олимпийским играм в Италии, в состоянии алкогольного опьянения.

Мэйсон вышла в прямой эфир программы Today и рассказывала об обстановке в Италии во время соревнований. При этом ее речь была замедленной, она запиналась. Также в эфире ведущая оценила местные цены на кофе.

«Цена на кофе здесь вполне нормальная, нам скорее придется привыкать к ценам на кофе в Америке. Не уверена насчет игуан, к чему это?» — сказала она.

Фрагмент программы быстро распространился в социальных сетях, сделав интересующуюся игуанами журналистку «мемом». Однако в то же время забавный казус вызвал дискуссию. Часть пользователей раскритиковала телеведущую за непрофессионализм, другие же признались, что ее выступление показалось им забавным.

В комментариях в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пользователи писали, что она стала их любимым репортером, называли ее легендарной и благодарили за веселье.

«Ты заставила всю страну улыбнуться, нам сейчас не помешает немного юмора», — отметил один из подписчиков в комментариях.

После случившегося Мэйсон принесла извинения. Она заявила, что ей не следовало употреблять алкоголь, особенно в таких условиях, и подчеркнула, что берет на себя полную ответственность за произошедшее. Женщина отметила, что подобное поведение не соответствует ее профессиональным стандартам.

