В Польше обвинили Россию и Германию в проблемах с Baltic Pipe

После решения Дании отозвать разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Польше грозит энергетическая зависимость от России. Такое мнение выразили журналисты страны в эфире Polskie Radio 24.

По мнению Яцека Лизиневича из Gazeta Polska, без Baltic Pipe Варшава станет «просителем» газа у России. Он добавил, что проблемы Польши с газопроводом выгодны и Германии.

«Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши», — подчеркнул Лизиневич.

Журналистка Dzien Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская обвинила Москву и Берлин в желании получить доминирующую позицию в вопросах поставок газа.

При этом обозреватель издания wPolityce Петр Цивиньский связал сложившуюся ситуацию с приходом к власти нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«С приходом к власти президента (США) Джо Байдена, стремящегося к сближению с Россией и Германией, отказавшегося от санкций в отношении «Северного потока — 2», вся международная система меняется», — высказался журналист.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отозвал разрешение, которое ранее было выдано на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для подобного решения стало то, что агентство по охране окружающей среды было недостаточно осведомлено о защите дикой природы при прокладке трубопровода.

Baltic Pipe — предлагаемый газопровод между Польшей и Данией, который планировалось запустить в 2022 году. Власти Польши продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря и имеет пропускную способность в 55 миллиардов кубометров в год.