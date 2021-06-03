Губернатор Подмосковья Воробьев подписал на ПМЭФ-2021 несколько соглашений

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев за утро четверга подписал на ПМЭФ-2021 несколько соглашений.

Так, вместе с Mail.ru Group Подмосковье планирует развивать ИТ-инфраструктуру. В рамках соглашения прорабатывается план создания дата-центров. Сервисы компании охватывают более 90% пользователей рунета, ее технологическими решениями пользуются сотни тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Чтобы стабильно расти и развиваться, Mail.ru Group важна бесперебойная работа.

«Чтобы цифровизация продвигалась, делала нашу жизнь комфортнее, проще и безопаснее, нужна инфраструктура для работы с большими данными, — сказал губернатор. — Центры обработки данных – это то, что делает экономику умнее. Там, где они появляются, быстрее растут наукоемкие отрасли, IT-сектор, ускоряются цифровые сервисы, повышается качество жизни. Подмосковье готово стать площадкой для ЦОДов. У нас для этого есть всё: специалисты, инфраструктура, отличный инвестиционный климат, а также промышленные потребители цифровых технологий. Вместе с нашими партнерами мы приступим к проработке этой идеи».

В результате соглашения с ООО «ПСК Фарма» в Дубне будет запущена 2-я очередь производства лекарственных препаратов. Рабочих мест — 240. Инвестиции — 3 млрд рублей;

ООО «Гринфилдс-Агро» по итогам договоренностей с властями Подмосковья будет выращивать ежевику, малину и землянику в Наро-Фоминске. Рабочих мест — 175 постоянных, 600 сезонных. Инвестиции — 1 млрд рублей;

в свою очередь, ООО «Трио-Инвест» возведет в Домодедове 3-ю очередь оптово-распределительного центра для сельскохозяйственной продукции. Рабочих мест — 400. Инвестиции — более 10 млрд рублей;

ФОНД «НИР», ООО «Агрохолдинг «Мираторг», а также правительство Брянской области будут развивать в Домодедове генетику и агробиотехнологию для повышения эффективности животноводства;

Загорский трубный завод – создаст в Сергиево-Посадском г.о. металлургический комплекс по выпуску различных видов стальной продукции. Рабочих мест — 1000. Инвестиции — 65 млрд рублей.