Каждый второй работодатель в России отклоняет резюме с грамматическими ошибками

Половина российских работодателей (50%) отказывают в приеме на работу кандидатам с орфографическими и пунктуационными ошибками в резюме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование портала SuperJob.

Из опрошенных рекрутеров 17% уверены, что грамматические ошибки в резюме — это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве, независимо от позиции, на которую претендует соискатель, еще 33% считает неприемлемыми ошибки только в резюме соискателей на определенные позиции.

За подобные опечатки отказ могут получить претендующие на должности секретарей, менеджеров по работе с клиентами, редакторов, PR-менеджеров и высокопоставленных руководителей.

Наиболее строго оценивается резюме в компаниях с численностью штата от 100 до 1000 сотрудников (63%).

Проблемы с грамотностью не считают причиной для отказа в трудоустройстве 39% респондентов.

Опрос был проведен среди 1000 человек, представляющих кадровый менеджмент, в 253 населенных пунктах России во всех федеральных округах.

Ранее россияне перечислили трудности при поиске работы.