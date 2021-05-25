Глава Еврокомиссии заявила о бесполезности «Северного потока — 2» для модернизации России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что завершение и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в рамках сотрудничества России и Европейского союза в сфере энергетики не сможет поспособствовать модернизации России, сообщает Reuters.

«То, что мы видим сегодня — это экономика, которой в существенной степени не хватает модернизации, и которая очень сильно зависит от энергетических доходов. Поэтому я считаю, что такое сотрудничество на уровне энергетики не приведет к модернизации и не принесет никаких реальных перемен», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомиссии рассказала о торговых отношениях с Россией.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.