Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России

Минпромторг России пригласил главу Tesla и SpaceX Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России. Текст заявления опубликован в Twitter-аккаунте министерства.

«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей», — сказано в сообщении.

Ранее основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

В ответ на это губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики заявили о своем намерении бороться за строительство завода Tesla на территории их регионов.