ФАС заявила, что не получала ходатайства «Магнита» о покупке «Дикси»

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) еще не поступало ходатайство о приобретении ретейлером «Магнит» розничной сети «Дикси», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В заявлении регулятора подчеркивается, что все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок.

«Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции» и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца», — сказали в ФАС.

Ранее стало известно, что стоимость акций ритейлера «Магнит» на Мосбирже выросла на 4% после сообщения о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited, который управляет более 2,5 тыс. магазинов под брендом «Дикси».

18 мая ПАО «Магнит» заявил о покупке розничной сети «Дикси». Большинство торговых точек находятся в Москве и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области. В рамках сделки ритейлер приобретет в том числе 5 распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. По словам президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.