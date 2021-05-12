Силуанов объяснил высказывание Мишустина о «жадности» торговых сетей

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что «жадность отдельных производителей и торговых сетей» является одной из причин роста цен на продукты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Силуанова, извлечение прибыли предпринимателями должно всегда соизмеряться с социальными задачами, которые они несут перед обществом.

«Поэтому нахождение вот этого баланса — это та золотая середина, которой нужно придерживаться, в том числе предпринимателям. Именно на это было направлено обращение по вопросу «жадности», которое сегодня рассматривалось в парламенте», — объяснил Силуанов.

Также глава Минфина перечислил рыночные инструменты, которые сегодня задействованы для сдерживания роста цен на продукты. Среди них был назван механизм «демпфера», который, по словам Силуанова, «показал себя достаточно успешно» в сфере нефтепродуктов.

Второй механизм — оказание финансовой помощи в виде направления субсидий производителям, одним из условий которой должно быть сдерживание цен на внутреннем рынке.

Кроме того министр подчеркнул, что правительство всегда находится в диалоге с производителями товаров.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин объяснил подорожание продуктов в России жадностью производителей.