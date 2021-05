Направляющийся в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области

Сухогруз «Порт Оля-4», который следовал из порта Оля в Астраханской области в иранский порт Амирабад, сел на мель на севере Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба главного управления регионального МЧС.

Отмечается, что в результате инцидента, который произошел в 02.15 по местному времени (01.15 по мск.) 10 мая, никто не пострадал, и экипаж обеспечен продовольствием. Само судно также не повреждено, дефектов на корпусе не нашли.

Согласно информации службы, сухогруз сел на мель в северной части Каспийского моря, на 155 км Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В настоящее время движение судов приостановлено, а по мере улучшения погодных условий будут приняты меры по снятию судна с мели.

23 марта контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. 29 марта Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Навигацию полностью удалось возобновить к вечеру этого дня.