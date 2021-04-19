Мосбиржа упростит покупку валюты для физических лиц

Московская биржа позволит совершать операции с основными мировыми валютами на сумму от одного доллара США или евро с лотом в один цент, сообщается на сайте торговой площадки.

В данный момент на валютном рынке один лот составляет одну тысячу долларов США или евро.

«Новый сервис сделает биржевую торговлю валютой более доступной для массового инвестора и расширит возможности по обмену долларов и евро на небольшие суммы для собственных потребностей», — пояснили в Мосбирже.

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин отмечает, что на фоне массового притока частных инвесторов на биржевой рынок заметно активное использование брокерских счетов для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей. По его словам, сделки стоимостью от одного доллара расширят возможности физических лиц.

Ранее 19 апреля стало известно, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись утром до 3605,49 пункта.