ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Яндекс» из-за неисполнения требований к изменению выдачи в поиске. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и продолжает создавать дискриминационные условия на рынке поиска в сети интернет», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ведомство исследует возможные антиконкурентные практики «Яндекса» в поисковой выдаче, а также возможные последствия таких практик.

«Если факт нарушения и ограничения конкуренции будет установлен — обществу может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС вынесла предупреждение «Яндексу» за неравные условия в поисковой выдаче. Служба обязала «Яндекс» разместить условия для получения доступа к таким возможностям для сторонних сервисов. Кроме того, компания должна информировать ФАС о принятых мерах, а также предоставлять соответствующие документы.