Еще два буксира направлены в Суэцкий канал

Еще два буксира направляются к контейнеровозу Ever Given, севшему на мель в Суэцком канале. Об этом пишет Associated Press.

Экскаваторы продолжат счищать ил и песок с левого борта судна, буксиры будут тянуть контейнеровоз.

Ранее сообщалось, что попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

Десять буксиров постоянно пытаются снять Ever Given с мели, однако их действия осложняются большими размерами судна и количеством груза. В течение субботы, 27 марта, контейнеровоз Ever Given уже несколько раз удавалось сдвинуть с места.

Ранее российский космонавт на МКС сфотографировал севшее на мель в Суэцком канале судно.