Блинкен сообщил, что Байден пересматривает решения Трампа по торговле с Китаем

Администрация президента США Джо Байдена осуществляет пересмотр определенных торгово-экономических решений по Китаю, которые были приняты предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен по итогам американо-китайских переговоров высокого уровня, прошедших в в Анкоридже (штат Аляска), передает ТАСС.

По его словам, члены американской делегации сказали китайским партнерам, что Вашингтон пересматривает вопросы по экономике, торговле, технологиям, консультируясь с Конгрессом США, союзниками и партнерами за рубежом. «И мы двинемся вперед по этим вопросам таким образом, который в полной мере защищает и продвигает интересы нашей [американцев] рабочей силы и нашего бизнеса», — сказал Блинкен.

Он не уточнил, когда глава Белого дома примет решения по торгово-экономическим связям с КНР.