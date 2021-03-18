Байден рассматривает вопрос введения санкций против Nord Stream 2 AG

Президент США Джо Байден рассматривает вопрос введения санкций в отношении оператора строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американские власти готовятся представить новый проект ограничительных мер в форме доклада.

Помимо компании Nord Stream 2 AG в санкционном перечне может оказаться страховая компания, которая предоставляет свои услуги в рамках реализации строительства газопровода.

Кроме того, ожидается, что в списке окажутся те фирмы, которые сотрудничают с судами, прокладывающими «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Ранее США пригрозили санкциями компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.