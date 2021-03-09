Названы основные причины неплатежей россиян по кредитам
Большинство россиян, допускающих просрочку платежей по кредитам, объясняют свои действия финансовыми трудностями, рассказали Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Об этом сообщает РИА «Новости».
Всего в России кредитные обязательства имеют 60% экономически активного населения, просрочку по платежам допускает каждый 12-й из них, отметили в ассоциации. При этом большинство должников ссылаются на финансовые трудности, их число за год выросло с 50% в 2019 году до 75% в 2020 году.
Среди тех, кто объясняет свои неплатежи финансовыми проблемами, 60% заявляют о снижении дохода, 40% – о потере работы и полном отсутствии дохода.
По данным НАПКА, некоторые неплательщики не планируют выплачивать долг. Так, 6% настаивают на оплате только по решению суда, а каждый 20-й должник планирует признать себя банкротом.