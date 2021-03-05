Цена нефти Brent превысила $69

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель.

Рост составил 3,58%. В последний раз цена достигала такого уровня 8 января 2020 года.

Ранее стало известно, что ОПЕК+ не будет наращивать объемы добычи нефти на 500 тыс б/с.