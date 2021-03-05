В ЕС предложили сделать равной зарплату мужчин и женщин

Европейская комиссия (ЕК) предложила сделать равной оплату равноценного труда мужчин и женщин, которая будет гарантирована прозрачностью оплаты труда, передает «Интерфакс».

Соответствующий проект представила комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли.

Она отметила, что предложение о прозрачности оплаты труда является «важным шагом на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами». По словам Далли, инициатива позволит работникам «отстаивать право на равную оплату труда», а также «положит конец гендерной предвзятости в оплате труда».