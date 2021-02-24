Путин и Лукашенко активизируют работу по линии экономических ведомств

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились активизировать работу по линии экономических ведомств. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Два президента говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что в связи с этим состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 22 февраля в Сочи и продлились больше шести часов. После переговоров главы государств покатались на лыжах в Красной Поляне. На следующий день коллеги провели телефонные переговоры.