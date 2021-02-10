Путин заявил, что «крючкотворство» в вопросе зарплат недопустимо

Президент России Владимир Путин заявил, что «подгон показателей», «игры в статистику» и «крючкотворство» недопустимы в вопросе зарплат в социальных сферах, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые службы «подгоняют» формальные показатели с помощью различных ухищрений. Например, переводят специалистов на сокращенный режим работы, а нагрузка при этом не снижается, а даже растет.

«Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин провел совещание по науке и образованию, в ходе которого одна из ученых пожаловалась на низкие зарплаты. После этого президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами научных сотрудников в регионе.