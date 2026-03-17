В США заявили о желании Вашингтона отстранить президента Кубы от власти

Администрация Дональда Трампа хочет добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Как они уточнили, Вашингтон при этом не намерен менять политическую систему островного государства.

«США пока не настаивают на принятии каких-либо мер в отношении членов семьи Кастро, которые по-прежнему остаются главными влиятельными фигурами в стране. Это соответствует общему стремлению Трампа и его помощников в рамках внешней политики добиваться подчинения режима, а не его смены», — говорится в материале.

По мнению авторов, смещение с поста высшего должностного лица кубинского руководства стало бы для Трампа символической победой, хотя это может разочаровать ту часть кубинской диаспоры в США, которая желает видеть более серьезную политическую трансформацию на Кубе.

Кроме того, по словам источника, Вашингтон также хочет, чтобы Гавана согласилась отстранить от власти некоторых «пожилых чиновников», которые по-прежнему привержены идеям Фиделя Кастро.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей, что Москва считает неприемлемыми ограничения в адрес латиноамериканской страны. По словам главы государства, Россия всегда была на стороне Кубы в ее борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживала кубинский народ.

Ранее на Кубе вновь произошел тотальный блэкаут.