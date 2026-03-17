Юрист рассказала, когда работодатель обязан повышать зарплату

Работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в России нет. Об этом рассказала РИА Новости заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

«В связи с отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно-правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями», — подчеркнула юрист.

По словам Черных, трудовой кодекс России обязывает работодателей индексировать зарплату с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Она также уточнила, что индекс потребительских цен рассчитывается по официальной статистической методологии. Если в компании нет внутреннего документа с порядком индексации, это не освобождает работодателя от обязанности повышать зарплату, рассказала эксперт.

Черных также напомнила, что за отсутствие индексации заработной платы сотрудников предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) судом может быть назначена санкция в размере от 1 до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее юрист рассказала, как получить компенсацию от заразившего на работе коллеги.

 
Полмиллиона за мужской декрет. Что известно об идее ввести в России "отцовский капитал"
