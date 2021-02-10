Силуанов: объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей

Объем вложений российских граждан на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей к настоящему времени. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает ТАСС.

«У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное», — сказал министр на совещании президента России Владимира Путина с членами кабинета министров в среду, 10 февраля.

Ранее Силуанов заявил, что экономика России преодолела последствия «коронакризиса».