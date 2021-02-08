Евро и доллар опускаются к рублю

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара опускается на 27 копеек, до 74,38 руб.

Евро снижается на 40 копеек, до 89,54 руб.

Ранее ЦБ уменьшил официальный курс евро на 6-8 февраля до 89,885 руб.