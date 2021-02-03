Риелторы отметили рост количества проблемных квартир в России

Риелторы и эксперты сообщили о росте предложений о продаже квартир с проблемными документами из-за резкого спроса на жилье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

По его данным, за полгода количество проблемных объектов недвижимости на рынке вторичного жилья выросло в среднем на 15%. В основном это квартиры с долгами по ипотеке и за ЖКУ, квартиры, принадлежащие гражданам, которые находятся на этапе банкротства, а также квартиры, которые находятся в залоге у банков.

Три из 10 квартир в рекламе могут иметь проблемы, заявил юрист и основатель агентства недвижимости «Лэндл» Алексей Клышин. Он наиболее часто сталкивается с проблемой непогашенной ипотеки, «свежего» наследства или недавно заключенного договора купли-продажи.

Ранее эксперты рассказали, в каких городах России подорожало вторичное жилье.