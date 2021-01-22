Официальный курс евро составил 90,41 рубля

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Официальный курс евро на 23 — 25 января повысился на 1,44 руб. и составил 90,4087 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 99,21 коп. и достиг 74,3615 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 1,19 руб., до 81,5827 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 90 рублей.