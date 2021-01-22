Официальный курс евро составил 90,41 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 23 — 25 января повысился на 1,44 руб. и составил 90,4087 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 99,21 коп. и достиг 74,3615 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 1,19 руб., до 81,5827 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
Ранее сообщалось, что курс евро превысил 90 рублей.
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