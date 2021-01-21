Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей

Минфин России предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

С 2019 года нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физлицами без уплаты таможенных пошлин, составляют €500 и 25 кг.

Согласно проекту решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), предлагается снизить этот порог до €50 и 10 кг при втором и последующем случаях ввоза товаров в течение месяца.