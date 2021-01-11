Эксперты назвали самые перспективные вакансии января

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до 250 тыс. рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В пятерку перспективных вакансий также попали специалисты в области IT, им предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. При этом эксперту в этой области необходимо разбираться в оптимизации загрузки веб-страниц, аналитике, в кодах Frontend, а также необходимо свободное владение английским языком.

При достаточном количестве учеников репетитор по английскому языку может получать до 200 тыс. рублей. Однако ему также хорошо надо знать школьную программу по дисциплине.

В пятерку самых высокооплачиваемых предложений также вошли мастер по ремонту квартир с зарплатой от 160 тыс. рублей, а также ведущий бизнес-аналитик с опытом работы от одного года, ему предлагают 150-200 тысяч рублей ежемесячно.

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