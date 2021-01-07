Финляндия продлила запрет на въезд для иностранцев до 9 февраля

Финляндия продлила до 9 февраля запрет на въезд для иностранцев, введенный из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

«Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение [об ограничениях на границе] необходимо продлить до 9 февраля», — говорится в сообщении.

Также власти запретили въезд из Южной Кореи и Японии.

В Финляндии коронавирусом заразились 37 772, выздоровели 31 000, скончались 584 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главу Минздрава Латвии уволили из-за отсутствия плана вакцинации от COVID-19

— В США за сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек

— Япония третьи сутки подряд обновляет рекорды по заражениям коронавирусом